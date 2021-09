Política Goiás já não tem nenhum trecho bloqueado por caminhoneiros Última via interditada, a GO-020 foi liberada no fim da tarde desta quinta-feira (9)

A comunicação da Polícia Militar acaba de informar que o último trecho bloqueado por caminhoneiros em Goiás foi liberado na tarde desta quinta-feira (9). No Estado, a única rodovia que ainda era parcialmente travada pelo movimento bolsonarista que pede intervenção no Supremo Tribunal Federal (STF) era a GO-020, no quilômetro 40, entre Goiânia e Bela Vista de Goiás. O trecho...