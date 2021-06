Política Goiás investiu apenas 3% da receita total em 2020 Gastos com pessoal e encargos sociais foram responsáveis por 60% das despesas empenhadas pelo governo no ano passado

Os investimentos empenhados pelo Estado de Goiás representaram 3% da receita total em 2020. O porcentual é pouco maior que o registrado em 2019, quando esta despesa foi de 2%. Os dados são do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), órgão ligado ao Ministério da Economia. Em 2020, a receita total do Estado...