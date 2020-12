Política Goiás: Estado reduziu comissionados quase pela metade em 2019 Pesquisa do IBGE aponta queda do número de servidores no início da atual gestão; reforma administrativa e aposentadorias são citadas

O governo do Estado conseguiu reduzir a quantidade de pessoal ocupado na administração estadual no início do ano passado. A Pesquisa de Informações Básicas Estaduais (Estadic 2019), divulgada ontem pelo IBGE, mostrou que os comissionados somavam 2.835 servidores (3,2%), quase a metade do total registrado em 2018, quando haviam 5.108 funcionários (5,3%) nesta condição...