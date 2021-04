Política Goiás empenha 62% dos R$ 576 milhões da União para ações de combate à Covid-19 Boletim do TCE mostra que, entre abril de 2020 e 19 de março deste ano, governo estadual aplicou R$ 361 milhões dos recursos federais direcionados ao enfrentamento da pandemia

O Estado de Goiás empenhou 62,7% dos recursos transferidos pela União especificamente destinados ao combate à pandemia de Covid-19. É o que aponta boletim do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO), que considera o período entre abril de 2020 e 19 de março deste ano. Foram empenhados R$ 361,4 milhões dos R$ 576,5 milhões federais revertidos para o enfrentamento dos efeitos do ...