Política Goiás busca 3ª prorrogação no STF para suspensão de dívidas Governo recorreu ao ministro Gilmar Mendes para manter validade de liminar que possibilita suspender pagamentos de débitos com bancos e União até sair o RRF

O Estado de Goiás pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes nova prorrogação da liminar que suspende os pagamentos de dívidas com bancos e com a União, até que a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) emita parecer sobre o Plano de Recuperação Fiscal apresentado para que o Estado ingresse no Regime de Recuperação Fiscal (RRF), e que haja manifestaç...