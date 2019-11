Política Goiás avança para adesão ao RRF Secretaria do Tesouro Nacional informou que o chamado cenário base está em fase de conclusão; depois, vem etapa final

O Estado de Goiás deu novos passos no processo de tentativa de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), programa de socorro financeiro do governo federal. A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) informou na quinta-feira (14) que o chamado cenário base está em fase de conclusão e que aguarda a versão inicial do cenário ajustado.Este último documento é a etapa final, ...