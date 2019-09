Política Goiás é um dos últimos Estados a levar luz para zona rural Enquanto mais de 21,3 mil aguardam energia, em alguns casos até por 20 anos, novo acordo da Enel Distribuição com o Estado pode estender prazo até 2022

Caixa de isopor com barra de gelo faz as vezes da geladeira, o banho é gelado e a iluminação de noite é por conta de vela, lamparina ou lampião. Essa é uma realidade que ainda assombra os sonhos de centenas de famílias que vivem no campo em Goiás. A eletrificação rural não foi universalizada no Estado, que pode ser um dos últimos Estados a fazê-la no País, em 2022. Mais...