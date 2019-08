Política GO e RS foram Estados que mais maquiaram os gastos Divergências nos cálculos envolvem deduções nos custos previdenciários além do recomendado pela STN, exclusão do gasto com pensionistas e retirada do Imposto de Renda

Goiás e Rio Grande do Sul foram os Estados que mais “maquiaram” gastos com pessoal no País, com alterações na legislação que permitiram uma metodologia diferente daquela considerada pelo Ministério da Economia. A informação consta em relatório divulgado na quarta-feira (14) pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).Em um capítulo específico do Boletim de Finanças dos Entes S...