Política Glenn e hackers são denunciados por organização criminosa, lavagem de dinheiro e interceptações Ministério Público Federal em Brasília acusa jornalista e mais seis investigados na Operação Spoofing por crimes relacionados à invasão de celulares de autoridades brasileiras

O Ministério Público Federal denunciou o jornalista Glenn Greenwald e outros seis investigados no âmbito da Operação Spoofing, que apura invasão e roubo de mensagens de celulares de procuradores da força tarefa da operação Lava-Jato e do então juiz Federal Sérgio Moro. No que se refere à responsabilização de Glenn Greenwald, o MPF ressalta que o jornalista não er...