Waldir fala em duas vagas na chapa de Caiado se fusão entre DEM e PSL vingar

Pré-candidato ao Senado, o deputado federal Delegado Waldir defende que a fusão de seu PSL com o DEM do governador Ronaldo Caiado dará ao novo partido condições de garantir duas vagas na chapa majoritária governista. “Será o maior partido do País e em Goiás teremos mais de 90 dos 246 prefeitos. Se o partido é forte, acho que é possível.” O parlamentar afirma que as negociações estão…