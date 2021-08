Presidente do PSD em Goiás, o ex-deputado federal Vilmar Rocha avalia que há espaço para a oposição propor alternativa ao governo de Ronaldo Caiado (DEM) nas eleições do ano que vem e aponta para a tendência de definição da disputa no segundo turno. “O eleitorado de Goiânia e da Região Metropolitana é urbano e…