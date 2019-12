Vantagens temporárias são 25% da folha em cidades com Previdência própria

Dados do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO) mostram que 25,1% do que foi empenhado em folha de pessoal, entre janeiro e outubro, pelos municípios com regimes próprios de Previdência dos servidores públicos se referem a vantagens temporárias, como abonos. Dos R$ 4,8 bilhões empenhados no período,…