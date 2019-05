Vanderlan vai ao Conselho de Ética contra Kajuru

O senador Vanderlan Cardoso (PP) solicitou a abertura de processo por quebra de decoro parlamentar contra Jorge Kajuru (PSB). O pepista alega que o colega de bancada, a quem pede censura verbal ou escrita, infringiu as regras de boas condutas ao gravar um vídeo dentro das dependências do Senado com acusações falsas contra ele. O pessebista disse em uma live, transmitida via Facebook e ainda disponível na rede, que Vanderlan usa o apartamento funcional e emenda: “Luxuoso, que a sala é do tamanho de uma quadra de futebol, cinco suítes, seis empregados ao dispor, alimentação, bebida e tudo mais”. Em outro momento, Kajuru atribui ao colega o uso de carro funcional com motorista bancado com dinheiro público. Vanderlan argumenta que abriu mão do veículo em 14 de dezembro e possui apenas uma funcionária contratada há 30 anos e paga com recursos privados. Procurado pela coluna, Kajuru reforça que só comentou “dados do Portal da Transparência”. “Falei que ele tem apartamento funcional e seis empregados na casa luxuosa dele em Goiânia, que eu conheço”, argumenta. “Se for para perder meu mandato por expor quem usa o dinheiro público, que seja. Mas isso não vai para frente”, diz.