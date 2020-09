Com as sete partidos cada em suas coligações, respectivamente, o ex-governador Maguito Vilela (MDB) e o senador Vanderlan Cardoso (PSD) devem ter praticamente os mesmos tempo de TV e rádio. Levantamento feito pela coluna consultando advogados eleitorais e as campanhas mostra que os dois devem ter pouco mais de 2 minutos em cada um dos dois…