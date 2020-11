A terceira rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR sobre as eleições em Goiânia indica que a disputa deste ano é a mais apertada dos últimos anos. O empate técnico com Vanderlan Cardoso (PSD), 3 pontos à frente de Maguito Vilela (MDB), destoa do cenário das eleições de 2016, quando Iris Rezende (MDB), que acabou…