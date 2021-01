STF vai decidir o destino de dois prefeitos de Goiás

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir o destino de dois prefeitos eleitos na eleição de 2020, mas que não puderam tomar posse ontem: Adair Henrique, de Bom Jesus de Goiás, e Renis Cesar, de Itajá, ambos do DEM. Os dois venceram o pleito com candidaturas indeferidas com recurso - o segundo, reeleito. O caso de Adair…