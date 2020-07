‘Socorro’ supriu arrecadação menor em Goiás, diz STN; Schmidt fala em cautela

Dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) mostram que o “socorro” financeiro dado pela União aos entes federados foi suficiente para suprir a queda na arrecadação devido à pandemia de Covid-19 em Goiás. Segundo painel lançado nesta semana pelo Ministério da Economia, o índice de suficiência do suporte no caso de Goiás alcançou 101,4%. O cálculo leva em consideração o…