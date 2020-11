A primeira rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR no segundo turno reforça o favoritismo de Maguito Vilela (MDB), que aparece com 43,9% e 14,6 pontos de vantagem em relação a Vanderlan Cardoso (PSD), que tem 29,3%. Considerando as intenções votos válidos, o emedebista tem 60% e uma vantagem de 20 pontos, quase o…