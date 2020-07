Relator do Plano Diretor na Câmara de Goiânia, o vereador Cabo Senna (Patriota) afirma que deve seguir a orientação do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro Oeste (ITCO) de aprovar uma proposta mais enxuta, deixando regulamentação de detalhes do parcelamento do solo e do zoneamento urbano, para leis…