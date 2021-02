Sem diálogo com Caiado, Baldy reúne prefeitos pepistas em Brasília

O secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Alexandre Baldy, pretende reunir os 32 prefeitos do partido que preside em Goiás, o PP, com a cúpula do partido em Brasília, incluindo o da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (AL), e…