Secretários devem receber metas de 100 dias, por área, em primeira reunião

O novo secretariado da prefeitura de Goiânia deve receber metas a serem cumpridas para os primeiros 100 dias de governo. As metas, que foram estruturadas pela comissão de transição com base no plano de governo do prefeito eleito Maguito Vilela (MDB), serão entregues aos secretários por Rogério Cruz (Republicanos), que assume hoje como prefeito interino, na primeira reunião…