Secretário Particular de Rogério nega interferência de igreja em reforma

O secretário Particular do prefeito Rogério Cruz (Republicanos), José Alves Firmino, classifica como “ilações” e “fogo amigo” as informações de bastidores que indicam a participação da Igreja Universal na reforma do secretariado do Paço Municipal. Segundo ele, há uma tentativa de “prejudicar a administração com o intuito de que ele não venha a fazer aquelas nomeações que foram acertadas com o MDB”. “Essas secretarias foram acertadas com o MDB, com o presidente estadual Daniel Vilela. Estas ilações com a igreja não têm nada a ver. O secretário que assumiu hoje (Arthur Bernardes) foi secretário duas vezes no DF, é altamente competente, uma pessoa que vai fazer diferença na pasta (Secretaria de Governo)”, argumenta. Ele defende que estão pacificadas trocas nas secretarias de Administração, Comunicação, Cultura e Educação, além da Comurg. “Não há exoneração de outros secretários. Isso é totalmente descabido e irresponsável.”