Saúde e Infraestrutura vão receber R$ 39,2 milhões de emendas em 2021

As áreas da Saúde e da Infraestrutura receberão, juntas, R$ 39,2 milhões das emendas parlamentares dos vereadores de Goiânia neste ano. A lista das emendas aprovadas consta na Lei Orçamentária de 2021, publicada na terça-feira (5) no Diário Oficial do Município. As emendas voltadas à Saúde representam R$ 21 milhões e vão desde a reforma ou construção de unidades de saúde em…