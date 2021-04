Rogério Cruz esperava saída de menos auxiliares

O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) ficou surpreso com o tamanho do desembarque anunciado ontem por auxiliares do primeiro escalão. Em reunião com os secretários executivos, que foram convidados para assumir as pastas que ficaram vagas, o prefeito afirmou que não esperava a saída de 14 nomes e citou nominalmente dois: o então procurador-geral do Município, Antônio Flávio,…