O prefeito de Anápolis, Roberto Naves, diz à coluna que a possível ida do senador Ciro Nogueira (AL) para a Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro, combinada com a mudança de Alexandre Baldy para Brasília, torna o seu partido, o PP, a “noiva da vez” para o governador Ronaldo Caiado (DEM). “Uma eleição é como um…