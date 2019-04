Reforma na Assembleia deve prever fim da Mista

A comissão criada na Assembleia Legislativa para propor uma reforma do regimento interno deve propor o fim da Comissão Mista, que reúne membro de todas as outras com o objetivo de acelerar a tramitação de projetos, especialmente aqueles encaminhados pelo governo estadual. Conforme apurado pela coluna, a…