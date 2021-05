Reforma e eleição da mesa estremecem relação entre Patriota e Prefeitura

Menos de um mês apôs o desembarque do MDB, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), tem mais um incêndio à vista. O presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo, e demais lideranças de seu partido, o Patriota, começaram a apontar, nos bastidores, para uma deterioração na relação com o Paço Municipal, intensificada a partir de quinta-feira. Os motivos passam pelas dificuldades para emplacar o novo titular da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação e a escolha de André Rodrigues Martins para a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. Esta última pasta fazia parte da cota do partido, mas o novo titular foi escolhido com o aval do presidente do Republicanos no DF, Wanderley Tavares. A situação piorou após a cúpula da Câmara ter percebido movimentos contrários à possibilidade de antecipação da eleição da mesa diretora, que teria como pano de fundo a reeleição de Romário. Nos dois casos, os movimentos são atribuídos às “forças de fora de Goiás”.