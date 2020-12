Reforma do secretariado de Caiado deve servir para acomodar partidos

Aliados do governador Ronaldo Caiado (DEM) avaliam que a reforma administrativa do governo estadual prevista para janeiro deve ter a acomodação de forças políticas entre seus objetivos. Conforme o apurado pela coluna, o democrata prepara mudanças na equipe para a segunda metade de seu mandato de olho na consolidação de sua base, mirando as eleições de 2022. “O governador vai ter de fazer…