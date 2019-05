PSDB não pretende vetar alianças com DEM e outros partidos governistas

Eleito ontem presidente do diretório estadual do PSDB em uma chapa consensual, o prefeito de Trindade, Jânio Darrot, afirma que o partido não impedirá alianças com o DEM do governador Ronaldo Caiado ou outras siglas governistas nas eleições de 2020. Segundo ele, “o PSDB é um partido de alianças” e não haverá intervenções no interior. “Vamos abertos. Os diretórios locais que vão decidir. Não vamos fazer intervenção, não vamos atuar nos municípios dificultando alianças”, afirma o tucano, citando que o partido precisa ampliar sua bases nas disputas do ano que vem para chegar a 2022 em condições de vencer a corrida pelo Palácio das Esmeraldas. “Se formos bem sucedidos nessa primeira etapa, chegaremos à segunda com um PSDB forte, competitivo, revigorado.