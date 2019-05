Presidente de comissão no Paço, Agenor não vê motivo para renovar com Saneago

Presidente da comissão criada na Prefeitura para avaliar, entre outras saídas, a municipalização dos serviços de água e esgoto em Goiânia, o secretário municipal de Administração, Agenor Mariano (MDB), aponta que não vê motivos para renovação de contrato com a Saneago. “Qual a justificativa o prefeito (Iris Rezende, do MDB) vai dar na hora de justificar a renovação? Para que isso aconteça é preciso ter motivo. Vamos renovar como prêmio porque ela nunca padronizou os serviços de esgoto na capital ou em virtude de ela ser a maior poluidora de Goiânia, do Rio Meia Ponte? Não dá para renovar só porque é uma empresa do Estado”, defende. Ele aponta que já se reuniu com o presidente da estatal, Ricardo Soavinski, mas até agora não recebeu nenhuma proposta de melhoria. A comissão deve concluir seu trabalho até o início de junho. Ele completa que a decisão final será de Iris. “Essa é a minha opinião e é a do prefeito que vai prevalecer.”