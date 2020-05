Prefeitura de Goiânia fará testes em 5,6 mil moradores de Goiânia no sábado

A Secretaria Municipal de Saúde iniciará o inquérito sorológico do novo coronavírus com a testagem rápida de 5,6 mil moradores de Goiânia no sábado. Dividida em quatro etapas a cada 15 dias, totalizando 22,4 mil testes, a ação será…