Prefeitura de Goiânia abre 100 leitos exclusivos para Covid

A Prefeitura de Goiânia vai assinar hoje convênio com a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas (Fundhac) para abrir no novo Hospital das Clínicas mais 50 leitos de UTI e 50 de enfermaria exclusivos para Covid-19. As unidades começam a ser instaladas nesta quarta-feira, com funcionamento até o início da próxima semana, de acordo com a demanda. Apesar da…