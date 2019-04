Prefeito e MDB goianiense incentivam secretários do Paço a disputarem em 2020

O prefeito Iris Rezende e o diretório metropolitano de seu partido, o MDB, têm incentivado os secretários do Paço Municipal a se filiarem com o objetivo de disputar as eleições do ano que vem. Conforme o apurado pela coluna, o chefe do Executivo goianiense tem dito a auxiliares de que “quem realiza um bom trabalho” tem condições de “apresentar o nome para a população”. Paralelamente, Carlos Jr., que é funcionário do Paço e preside o MDB na capital, disse à coluna que trabalha para levar o maior número deles para o partido. O objetivo é fortalecer a chapa de vereadores em 2020, quando não serão mais permitidas as coligações proporcionais. Conforme o apurado, o ex-vereador Mizair Lemes Jr., que assumiu recentemente a secretaria de Assistência Social, deve oficializar em breve seu retorno ao MDB. Titular do Planejamento, Henrique Alves já está no partido e não descarta candidatura.