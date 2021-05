A comissão formada pela Prefeitura de Goiânia para analisar as emendas à revisão do Plano Diretor resolveu intensificar os trabalhos para antecipar o reenvio do projeto à Câmara de Goiânia. O grupo formado por representantes do Paço Municipal, vereadores e representantes do setor imobiliário agora se reúne, durante a semana, não só no período…