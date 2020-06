PGJ diz que MP atuará para garantir isolamento parcial em cidades com mais casos

Defendendo a “uniformidade e atuação coordenada” no combate à pandemia do novo coronavírus, o procurador-geral de Justiça, Aylton Flávio Vechi, afirma que o Ministério Público Estadual atuará para garantir a adoção do modelo de isolamento intermitente nos municípios. A…