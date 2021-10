Dirigentes do PROS, PSL, PT, PSOL e Podemos decidiram protocolar representação contra o juiz Vicente Lopes Jr., do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), na Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. As siglas alegam que não há motivos para o magistrado não pautar o julgamento de processos, dos quais é…