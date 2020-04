O prefeito Iris Rezende (MDB) comunicou à Câmara de Goiânia que, diante da situação de calamidade decretada por conta da pandemia do novo coronavírus, não poderá pagar as 488 emendas impositivas incluídas no orçamento deste ano, que somam R$ 55,93 milhões. Em ofício encaminhado ao presidente da Casa, Romário…