Paço propõe 7 novas ADIs contra leis da Câmara e total de ações chega a 50

A Prefeitura entrou, durante o recesso parlamentar, com sete ações diretas de inconstitucionalidade contra leis promulgadas pela Câmara de Goiânia após derrubada de vetos do prefeito Iris Rezende (MDB). Entre as alterações legislativas…