A Prefeitura de Goiânia definiu estratégia para tentar minimizar os obstáculos a uma tramitação célere do projeto de revisão do Plano Diretor na Câmara de Goiânia. Conforme a coluna apurou, o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) pretende reunir todos os vereadores no Paço Municipal, provavelmente no início da…