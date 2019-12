Novo estatuto prevê fim de auxílio-saúde a servidores

O novo estatuto do servidor público enviado pelo governo de Goiás à Assembleia Legislativa extingue o auxílio-saúde dado a servidores licenciados por motivo de acidente em serviço, doença profissional ou moléstia grave. O benefício garante, no prazo de 24 meses, o pagamento de um mês da remuneração do cargo exercido pelo…