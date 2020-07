“Não haverá adensamento nos setores Jaó, Marista e Sul”, diz líder do Paço

Um dos pontos de conflito em relação ao Plano Diretor, a permissão para adensamento nos setores Jaó, Marista e Sul não deve ocorrer, segundo o líder do Paço na Câmara de Goiânia, vereador Welington Peixoto (DEM). “Não terá adensamento no Setor Sul ou no Jaó e vamos reduzir em grande quantidade o do…