Mutirão é “sinal claro” do apoio de Caiado à reeleição de Iris, dizem aliados

A determinação do governador Ronaldo Caiado (DEM) a auxiliares para que o Estado tivesse presença maciça no Mutirão da Prefeitura de Goiânia foi vista por aliados como um “sinal claro” do apoio do democrata à reeleição do prefeito Iris Rezende (MDB). Caiado nunca escondeu empatia pelo emedebista, que tem falado,…