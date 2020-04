MDB, Patriota e DEM devem garantir maiores bancadas na Câmara após janela

Com a janela partidária que se encerra hoje, MDB, Patriota e DEM devem garantir as maiores bancadas da Câmara de Goiânia. O MDB já garantiu oito vereadores, podendo chegar a dez. O partido tinha três, mas perdeu o líder do prefeito, Welington Peixoto, que vai para o DEM, mantendo Andrey Azeredo e Clécio…