MDB intensifica busca por apoio do PSD na disputa pela Prefeitura de Goiânia

Em um movimento que pode tornar a costura de alianças em Goiânia ainda mais imprevisível, o MDB intensificou as articulações para tentar atrair o apoio do PSD a Maguito Vilela, que oficializou ontem sua pré-candidatura. As conversas têm…