Maguito sobre Caiado: “Está fazendo o que o Marconi fez com ele”

O ex-governador Maguito Vilela (MDB) afirma que Ronaldo Caiado (DEM) repetiu comportamento de seu antecessor Marconi Perillo (PSDB) no caso de intervenção no diretório estadual do PTB. “Ele está fazendo o que o governo Marconi fez quando praticamente acabou com o partido dele. Não é…