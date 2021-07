Lincoln Tejota sobre vice: “quem quiser que lute”

O vice-governador Lincoln Tejota (Cidadania) reage a avanços sobre a posição que ocupa e aponta a disputa por vaga na chapa majoritária, que será encabeçada pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) em 2022, ao sucesso do governo. Ao ser questionado sobre conversas de bastidores que envolveriam a possível indicação do presidente do MDB, Daniel Vilela, para seu lugar nas eleições do ano que vem, ele dispara: “Quem quiser que lute. Estou aqui, sou vice-governador e nosso trabalho vai falar por si. Sempre busco não antecipar nenhum tipo de processo eleitoral porque isso é muito nocivo. Se as eleições contaminarem a administração, pode haver injustiça de beneficiar só aliados. Estamos trazendo benefícios para todo mundo.” Tejota defende que o governo trabalha de forma “inédita” e que “em outros momentos não tinha vez para prefeitos da oposição”. Ele também alfineta Daniel ao dizer que as adesões e a busca por espaço na chapa governista mostram o sucesso do governo. “Esse sintoma de muitos quererem a vice e aderirem, inclusive gente que nos 100 dias (de governo) disse que a gente não ia conseguir fazer nada, mostra que estamos no caminho certo. Acho que é natural, essas pessoas são bem- vindas”, continua. O emedebista gravou vídeo repleto de críticas a Caiado no centésimo dia da atual gestão. A peça foi ressuscitada recentemente e tem sido distribuída pela militância contrária à possível aliança com o MDB.