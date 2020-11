Jurídico de Vanderlan avalia questionar candidatura de Maguito

A equipe jurídica da campanha de Vanderlan Cardoso (PSD) estuda a possibilidade de questionar a diplomação do adversário Maguito Vilela (MDB) caso ele, que apareceu na frente na última pesquisa Serpes/ O POPULAR, mas segue internado na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, vença as eleições no domingo sem ter retomado a consciência. A avaliação veio a partir de um debate entre juristas a respeito da “capacidade civil” do emedebista. A tese é baseada no parágrafo terceiro do artigo 14 da Constituição Federal, que define condições de elegibilidade no Brasil. Uma delas é o “pleno exercício dos direitos políticos”. Conforme apurado pela coluna, há o entendimento de que a situação do candidato no dia da eleição no primeiro turno e a possibilidade de ele continuar inconsciente no próximo domingo podem configurar “incapacidade civil”. Segundo boletim médico divulgado na noite desta terça, Maguito foi submetido a uma traqueostomia. Ele continua estável e não há previsão de quando será retirada a sedação.