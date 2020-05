ITCO quer novo modelo de adensamento para Goiânia

A proposta do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro- Oeste para as regiões já adensáveis de Goiânia prevê a liberação de uma quantidade fixa de andares por área, independentemente do número de unidades habitacionais. O modelo já foi finalizado pela empresa que presta consultoria sobre o Plano Diretor para a Câmara de Goiânia. Ele…