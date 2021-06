Ida de Bolsonaro a Anápolis faz palacianos enxergarem Vitor Hugo como candidato

A visita de Jair Bolsonaro a Anápolis, programada para esta quarta-feira, consolidou, na visão de palacianos, o deputado federal Vitor Hugo (PSL) no rol de possíveis adversários de Ronaldo Caiado (DEM) nas eleições do ano que vem. Isso porque, além da possível ausência do governador, toda a agenda será voltada para as bases do parlamentar, que tem forte ligação com o presidente. Além da participação de culto em igreja evangélica, Vitor organizou encontros com cerca de 60 vereadores que o apoiam e com outro grupo de 40 pessoas de diferentes partes do Estado, formado por prefeitos e representantes de diversos setores econômicos. O deputado também articulou espaço para a participação de Bolsonaro no lançamento da Federação das Associações Empreendedoras, Comerciais, Industriais, de Serviços, de Tecnologia, de Turismo e do Terceiro Setor do Estado de Goiás (Faciest).Nos bastidores, seus aliados apontam que o objetivo principal é fortalecer a imagem de Vitor Hugo como principal interlocutor de Jair Bolsonaro no Estado. No entanto, a entrada na disputa pelo Palácio das Esmeraldas não é descartada. Tudo dependeria do cenário e do apoio do Palácio do Planalto.