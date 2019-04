Governo quer padronizar preços de compras e licitações do Estado

O governo de Goiás deve alterar em breve a plataforma do ComprasNet a fim de padronizar as compras do Estado. Atualmente, cada secretaria faz suas licitações de maneira independente e o entendimento é de que compras de objetos semelhantes são feitas por preços diferentes. A ideia da mudança é fazer compras…